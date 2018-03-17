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Житель Румынии не смог доказать в суде, что он жив

На 63-летнего румына Константину Релиу, заочно выдали в 2016 году свидетельство о смерти. Он не смог убедить суд, что жив, и аннулировать выданный по ошибке документ.

Житель Румынии не смог доказать в суде, что он жив


Мужчина 15 марта проиграл процесс, ибо обратился с иском слишком поздно. Теперь он нигде не числится, то есть, с юридической точки зрения его нет в живых.

Мужчина по этой причине не может трудоустроиться, у нет источников дохода.

Релиу покинул Румынию в 1992 году, уехав на заработки в Турцию. Впоследствии, из-за размолвок с семьей, он потерял с родственниками всякие контакты. Поэтому в 2013 его супруга обратилась в румынский суд с просьбой о признании Константину мертвым. Иск удовлетворили в 2016 году.

Однако, 2018 году турецкие власти выявили, что документы Релиу, на основании которых он пребывал на территории Турции, просрочены, и депортировали его в Румынию. При въезде на родину обнаружилось, что он числится умершим.

Теперь, для восстановления справедливости, мужчине ничего не остается, как подать повторный иск.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 13:15
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