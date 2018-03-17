Житель Румынии не смог доказать в суде, что он жив

Мужчина 15 марта проиграл процесс, ибо обратился с иском слишком поздно. Теперь он нигде не числится, то есть, с юридической точки зрения его нет в живых.Мужчина по этой причине не может трудоустроиться, у нет источников дохода.Релиу покинул Румынию в 1992 году, уехав на заработки в Турцию. Впоследствии, из-за размолвок с семьей, он потерял с родственниками всякие контакты. Поэтому в 2013 его супруга обратилась в румынский суд с просьбой о признании Константину мертвым. Иск удовлетворили в 2016 году.Однако, 2018 году турецкие власти выявили, что документы Релиу, на основании которых он пребывал на территории Турции, просрочены, и депортировали его в Румынию. При въезде на родину обнаружилось, что он числится умершим.Теперь, для восстановления справедливости, мужчине ничего не остается, как подать повторный иск.