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Дарья Пынзарь скучает по мужу Сергею

Несколько недель назад экс-участники телепроекта «Дом-2» Сергей и Дарья Пынзарь отправились вместе со своими детьми в Турцию. Однако в связи с возникшими делами супругам пришлось прервать отдых и вернуться в Москву, оставив детей с няней.

В столице Пынзари были приглашены в Милан, где Ксения Бородина отмечала свой 35-й день рождения.

Дарья Пынзарь скучает по мужу Сергею

После поездки в Италию супруги вернулись в Москву, но так как их дети остались в Турции, было принято решение, что Даша поедет к ним, а Сергей останется в столице и будет следить за домом и бизнесом.

В итоге, вот уже несколько дней девушка провела в турецкой Аланье без своего мужа и уже начала тосковать по нему.

Дарья Пынзарь скучает по мужу Сергею

В своем микроблоге она опубликовала небольшое видео, в котором показала, как они беззаботно веселились на берегу моря, отдыхая в Турции всем семейством.

Стоит отметить, что Пынзари являются для многих ярким примером того, какой должна быть семейная жизнь, а также доказательством, что на реалити-шоу есть возможность найти настоящую любовь.

Дарья Пынзарь скучает по мужу Сергею

Поклонники любят следить за тем, как живут Сергей и Даша, как воспитывают своих детей, где отдыхают и с кем дружат. Ежедневно они пишут множество положительных отзывов, желая им семейного счастья и благополучия.

«Так приятно смотреть! Настоящая семья и пример для многих», «Большого, большого счастья вам», «Ребята Вы такие молодцы! Счастья Вам и Вашим деткам!», «Хорошо смотреть на такие отношения!», - пишут фанаты.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:11
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