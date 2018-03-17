Мария Кончаловская стала подавать признаки жизни

По словам врачей, девушка теперь реагирует на внешние раздражители и есть смысл ждать более весомых успехов в её лечении.ДТП с участием автомобиля с семьёй известного режиссёра, напомним, произошло в Марселе, когда Кончаловский, находившийся за рулём внедорожника, не справился с управлением и на большой скорости выскочил на встречную полосу, столкнувшись с другим транспортным средством. В ходе происшествия Мария очень сильно ударилась головой и потеряла сознание, после чего впала в кому.Дочка Кончаловского была экстренно госпитализирована. Марии сразу же сделали несколько операций, но в себя она до сих пор так и не пришла. Изначально доктора дали понять родным пациентки, что на её восстановление нужно очень много времени.В данный момент специалисты, которые наблюдают за состоянием девушки, говорят, что на внешние раздражители она уже реагирует. Столь отрадный факт можно считать значительным прогрессом в лечении.