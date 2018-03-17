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Мария Кончаловская стала подавать признаки жизни

Дочь Андрея Кончаловского Мария, попавшая в серьёзную аварию в октябре 2013, стала подавать признаки жизни и идёт на поправку.

По словам врачей, девушка теперь реагирует на внешние раздражители и есть смысл ждать более весомых успехов в её лечении.

Мария Кончаловская стала подавать признаки жизни

ДТП с участием автомобиля с семьёй известного режиссёра, напомним, произошло в Марселе, когда Кончаловский, находившийся за рулём внедорожника, не справился с управлением и на большой скорости выскочил на встречную полосу, столкнувшись с другим транспортным средством. В ходе происшествия Мария очень сильно ударилась головой и потеряла сознание, после чего впала в кому.

Дочка Кончаловского была экстренно госпитализирована. Марии сразу же сделали несколько операций, но в себя она до сих пор так и не пришла. Изначально доктора дали понять родным пациентки, что на её восстановление нужно очень много времени.

В данный момент специалисты, которые наблюдают за состоянием девушки, говорят, что на внешние раздражители она уже реагирует. Столь отрадный факт можно считать значительным прогрессом в лечении.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:02
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