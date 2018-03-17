Представлен мини-компьютер ViewSonic NMP660 Chromebox

Компьютерная система ViewSonic NMP660 Chromebox в большей мере похожа на обычный накопитель данных. Размеры этого устройства составляют 148 x 41 x 148 мм. В аппаратной архитектуре работает процессор Intel Celeron 3865U, выполненный на платформе Kaby Lake, а его частота достигает 1,8 ГГц. Также имеется поддержка модуля памяти DDR4 с объемом 4 Гб. Объем памяти на накопителе достигает отметки 32 Гб.Помимо этого можно выделить такие разъемы как HMDI и USB-C. Оба установлены в одном экземпляре. В корпусе также заметны порты USB 3.0 и 2.0. Система поддерживает беспроводную связь с монитором через Wi-Fi.В апреле ViewSonic NMP660 Chromebox поступит на рынок с ценником в 350 долларов.