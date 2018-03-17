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Бывший супруг Ольги Бузовой поддержал травмированного Кокорина

Экс-муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге новый пост в поддержку Александра Кокорина.

Бывший супруг Ольги Бузовой поддержал травмированного Кокорина

Напоминаем, что нападающий сборной России по футболу, а также петербургского «Зенита» на днях получил серьезную травму в рамках матча 1/8 финала Лиги Европы, где «питерцы» сразились с немецким «РБ Лейпцигом».

Дмитрий Тарасов решил не бросать коллегу в беде, разместив в своем Инстаграм пост со словами поддержки в адрес Кокорина.

«@kokorin9 держись, знаю, что ты сейчас испытываешь, всегда на связи», - написал полузащитник столичного «Локомотива».

Бывший супруг Ольги Бузовой поддержал травмированного Кокорина

К слову, как стало известно, из-за полученной травмы, Александр Кокорин вероятнее всего пропустит предстоящий в этом году Чемпионат мира.

Стоит отметить, что поклонники Тарасова неоднозначно восприняли данную публикацию. Многие пожелали спортсмену скорейшего выздоровления, а некоторые и вовсе написали, что Кокорин получил по заслугам за свои прошлые грешки.

«Бог все видит, не достоин чм2018», «Набухался чтоль снова шампанского?», «Эх, не выиграть теперь нам Чемпионат Мира.. а мы так надеялись», «Блин, жалко!!! Пусть выздоравливает!!!» - написали в Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:59
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