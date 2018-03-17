Бывший супруг Ольги Бузовой поддержал травмированного Кокорина

«@kokorin9 держись, знаю, что ты сейчас испытываешь, всегда на связи», - написал полузащитник столичного «Локомотива».

«Бог все видит, не достоин чм2018», «Набухался чтоль снова шампанского?», «Эх, не выиграть теперь нам Чемпионат Мира.. а мы так надеялись», «Блин, жалко!!! Пусть выздоравливает!!!» - написали в Сети.

Напоминаем, что нападающий сборной России по футболу, а также петербургского «Зенита» на днях получил серьезную травму в рамках матча 1/8 финала Лиги Европы, где «питерцы» сразились с немецким «РБ Лейпцигом».Дмитрий Тарасов решил не бросать коллегу в беде, разместив в своем Инстаграм пост со словами поддержки в адрес Кокорина.К слову, как стало известно, из-за полученной травмы, Александр Кокорин вероятнее всего пропустит предстоящий в этом году Чемпионат мира.Стоит отметить, что поклонники Тарасова неоднозначно восприняли данную публикацию. Многие пожелали спортсмену скорейшего выздоровления, а некоторые и вовсе написали, что Кокорин получил по заслугам за свои прошлые грешки.