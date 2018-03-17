Представлен смартфон Leagoo Power 5 с батареей на 7 тысяч мАч

Помимо этого устройство также получило 5,99-дюймовую матрицу. В аппаратную основу смартфона Leagoo Power 5 заложен процессор Helio P23. Основная камера телефона выполнена сдвоенной технологии и предлагает пользователю два сенсора на 2 и 12 Мп, а фронтальный модуль располагает разрешением в 13 Мп.Что касается программной платформы, то в ее роли выступает современная операционная система Android 8.0 Oreo.Известно, что стоимость такого выносливого мобильного устройства составляет 299 долларов.