Ольга Бузова - «колбасная душа» и не скрывает этого

«Молодец, кушает то, что хочет, главное в меру, это и есть правильное питание», «Я вот тоже обожаю колбасу», «Кушай Оля и никого не слушай», - пишут пользователи Сети в Instagram.

Многие считают, что для поддержания такой фигуры в тонусе, девушка постоянно сидит на изнуряющих диетах и практически ничего не ест, однако это не так. Ее фанаты обратили внимание, что во всех гримерках, где бы теледива не находилась и не выступала стоит тарелка с колбасной нарезкой.Так, к примеру, на днях в Сети появилось видео, на котором Оля ожидает выхода на съемочную площадку и кушает колбасу.Стоит отметить, что Бузова никогда не скрывала того, что является ярой любительницей этого мясного лакомства, и просто не представляет без него своей жизни.Что касается поклонников, то они не осуждают свою любимицу за ее страсть к колбасе, считая, что каждый волен есть то, что пожелает.