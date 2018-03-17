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Ольга Бузова - «колбасная душа» и не скрывает этого

Не секрет, что успешная телеведущая и певица Ольга Бузова является обладательницей превосходной фигуры. Она никогда не стесняется примерять на себя самые смелые наряды и надо отдать должное, выглядит в них сногсшибательно.

Многие считают, что для поддержания такой фигуры в тонусе, девушка постоянно сидит на изнуряющих диетах и практически ничего не ест, однако это не так. Ее фанаты обратили внимание, что во всех гримерках, где бы теледива не находилась и не выступала стоит тарелка с колбасной нарезкой.

Ольга Бузова - «колбасная душа» и не скрывает этого

Так, к примеру, на днях в Сети появилось видео, на котором Оля ожидает выхода на съемочную площадку и кушает колбасу.

Стоит отметить, что Бузова никогда не скрывала того, что является ярой любительницей этого мясного лакомства, и просто не представляет без него своей жизни.

Что касается поклонников, то они не осуждают свою любимицу за ее страсть к колбасе, считая, что каждый волен есть то, что пожелает.

«Молодец, кушает то, что хочет, главное в меру, это и есть правильное питание», «Я вот тоже обожаю колбасу», «Кушай Оля и никого не слушай», - пишут пользователи Сети в Instagram.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:40
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