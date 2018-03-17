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Зрители считают, что Юлия Ефременкова скоро бросит Сергея Кучерова

Поклонники скандально известной телестройки «Дом-2» уверены, что Юлия Ефременкова была бы счастлива, если бы рассталась с Сергеем Кучеровым.

Зрители считают, что Юлия Ефременкова скоро бросит Сергея Кучерова

Многие поклонники заявили, что участнице проекта не нужен возлюбленный лентяй. По их словам, Юля и за пределами реалити-шоу чувствовала бы себя прекрасно. Ведь она умеет говорить, где надо может уступить, а если понадобится то и укусит.

А Сергей тем временем, цепляется за нее всеми силами, так как это его единственный шанс не стать посмешищем. В том случае, если Кучеров сам бросит избранницу, то ему не избежать шквала критики от мужской половины «Дома-2», но, а если Ефременкова поставит точку в отношениях первой, то вся масса негатива достанется ей, уверены пользователи Сети.

В итоге поклонники проекта пришли к выводу, что придется Юлии еще немного потерпеть Сергея, а уже потом она найдет способ избавиться от него. К примеру, устроив ситуацию с изменой, уверены зрители.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:28
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