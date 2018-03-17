Ксения Бородина показала пятничную семейную идиллию

Дети рассказывают маме кто из них, что пьет. Теоне досталась бутылочка с компотом, а Маруся и Омар похвастались, что в честь пятницы им разрешили пить кока-колу. Затем Теона перебралась к фломастерам и, судя по ее заверениям, нарисовала кокос.Поклонники семьи Бородиной как всегда умилились этой «пятничной идиллии» и назвали детей «классными и позитивными».Более «суровые» пользователи отметили, что Теоне в ее возрасте нельзя пить из бутылки с соской, иначе «зубы будут кривые», но фанаты успокоили недоброжелателей и написали, что Ксения сама знает, что лучше для ее детей.