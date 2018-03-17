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Анджелина Джоли очень рада тому, что она стареет

Голливудская звезда Анджелина Джоли дала интервью для известного издания InStyle, рассказав о своей юности и молодости.

По словам 42-летней актрисы, её внешний вид сильно менялся со временем. В какой-то период ей даже доводилось быть панком. Кроме того, героиня экранов совершенно не боится стареть и видит в этом только плюсы.

Анджелина Джоли очень рада тому, что она стареет

"Я отлично помню, что у меня было время, когда я залепляла макияжем все участки своего лица. Я являлась настоящим сорванцом. После этого ходила панком. В данный момент весьма популярно, к примеру, окрашивать шевелюру в синий. В моё же время волосы осветляли, так как это было модно", — поведала журналистам бывшая жена Брэда Питта.

Анджелина также отметила, что теперь она больше похожа на свою мать Маршелин Бертран, которой не стало в 2007 году.

"Я иногда смотрю на себя в зеркало и мне всё больше кажется, что я похожа на мать, и эта мысль всегда поднимает мне настроение. Замечаю и то, что начинаю стареть, но отношусь к этому факту с любовью, поскольку из этого следует вывод, что я жива, жива и сейчас я значительно старше", — добавила Анджелина.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:13
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