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Алла Довлатова показала редкие архивные фото со дня свадьбы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой

Несколько дней назад свою 24 годовщину со дня свадьбы могли бы отмечать легендарные артисты Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Об этом событии напомнила ведущая Алла Довлатова, опубликовав на своей странице в Instagram редкие архивные фотографии.

Теледива напомнила, что несмотря на то, что 13 января 1994 года возлюбленные уже сыграли свадьбу в Москве, мэр города Санкт-Петербурга Анатолий Собчак зарегистрировал их брак лишь 15 марта.

Алла Довлатова показала редкие архивные фото со дня свадьбы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой

По словам женщины, церемония бракосочетания проходила во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота, которая ныне называется Английской набережной.

Стоит отметить, что помимо свадеб в Москве и Питере Филипп и Алла обвенчались.

Алла Довлатова показала редкие архивные фото со дня свадьбы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой

Несколько месяцев назад эта тема бурно обсуждалась, поскольку Пугачева прошла церемонию венчания со своим нынешним мужем Максимом Галкиным. Как известно, по правилам церкви человек должен скрепить свой союз перед Господом лишь единожды в жизни, а певица проходила этот ритуал дважды.

Она неоднократного говорила, что раскаивается в том, что решилась обвенчаться с Филиппом, но так или иначе, этот факт с памяти многочисленных фанатов не стереть.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:13
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