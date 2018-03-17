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После скандала с женой рэпера Мота Ольга Бузова заговорила о предательстве

Большая часть творчества Ольги Бузовой построена на теме любви и предательства и после скандальной истории с рэпером Мотом и его бывшей супругой Марией Мельниковой, ведущая «Дом-2» снова заговорила, что никому не верит.

Напомним, что на днях рэпер Мот неприятно пошутил в адрес Бузовой, на что она предложила ему считать любовников своей жены-эскортницы, а не ее.

После скандала с женой рэпера Мота Ольга Бузова заговорила о предательстве

В очередной публикации в Instagram Ольга Бузова написала, что уже не раз сталкивалась с предательством мужчин и слышала обвинения в свой адрес.

«Я не знаю, от чего так случается, но чаще всего разочаровывают нас те, кто громче всех кричат в наши уши о любви, о дружбе. Кто надрывая связки кричит о вечности, дают клятвы. Чем громче вам кричат о подобном, тем с большим треском воткнут вам нож в спину», - заявила Ольга Бузова.

В комментариях поклонники согласились со своим кумиром и поддержали ее. Однако хейтеры возмущены и отмечают, что в споре участвовали Мот и сама Ольга. И незачем было привлекать сюда девушку со стороны.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:12
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