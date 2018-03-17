После скандала с женой рэпера Мота Ольга Бузова заговорила о предательстве

Напомним, что на днях рэпер Мот неприятно пошутил в адрес Бузовой, на что она предложила ему считать любовников своей жены-эскортницы, а не ее.В очередной публикации в Instagram Ольга Бузова написала, что уже не раз сталкивалась с предательством мужчин и слышала обвинения в свой адрес., - заявила Ольга Бузова.В комментариях поклонники согласились со своим кумиром и поддержали ее. Однако хейтеры возмущены и отмечают, что в споре участвовали Мот и сама Ольга. И незачем было привлекать сюда девушку со стороны.