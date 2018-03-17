Тимати подарил дочери сундук для игрушек от Louis Vuitton за 68 тысяч долларов
Известный рэпер Тимати решил отдать дочке Алисе для игрушек легендарный чемодан от Louis Vuitton, созданный в коллаборации с Supreme, цена которого составляет 68 тысяч долларов.
Недавно Тимати продемонстрировал своим подписчикам очередной подарок для дочери. Артист подарил ей сундук для игрушек от известного бренда.
При этом сам рэпер думал, что будет пылинки сдувать с такого чемодана, однако из него вышел отличный ящик для игрушек. Поклонники были поражены, узнав стоимость такого сундука.
Правда, многие по достоинству оценили любовь отца к своей дочери. Напомним, что Тимати часто любит баловать свою дочь, стараясь уделять ей как можно больше своего времени и внимания.
Фотографии и видеоролики с участием Алисы набирают огромное количество лайков, так что пользователи уже предполагают, что девочка скоро станет популярнее своего отца.
Недавно Тимати продемонстрировал своим подписчикам очередной подарок для дочери. Артист подарил ей сундук для игрушек от известного бренда.
При этом сам рэпер думал, что будет пылинки сдувать с такого чемодана, однако из него вышел отличный ящик для игрушек. Поклонники были поражены, узнав стоимость такого сундука.
Правда, многие по достоинству оценили любовь отца к своей дочери. Напомним, что Тимати часто любит баловать свою дочь, стараясь уделять ей как можно больше своего времени и внимания.
Фотографии и видеоролики с участием Алисы набирают огромное количество лайков, так что пользователи уже предполагают, что девочка скоро станет популярнее своего отца.