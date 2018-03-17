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Ольге Бузовой хотят поставить памятник

Звезде «Дома-2», певице Ольге Бузовой могут установить памятник.

Бузова поражает многих своей активной деятельностью. За короткий срок Ольга смогла приобрести невероятную популярность уже не только в качестве ведущей реалити-шоу «Дом-2», но и как певица.

Ольге Бузовой хотят поставить памятник

В связи с этим московский скульптор решил, что имя звезды нужно увековечить, сотворив памятник. По мнению мужчины, Бузова является кумиром многих людей, ее творчество даже изучают в высших учебных заведениях.

Поэтому подобное отражение современной культуры должно быть удостоено памятника. Сейчас скульптор принялся за разработку макета памятника Ольге Бузовой. В его планах добиться установки данного монумента в Подмосковье.

Стоит добавить, что подобная инициатива вызвала большие обсуждения в Сети, так как не все пользователи согласны с тем, что творчество Бузовой стоит увековечивать для потомков.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:55
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