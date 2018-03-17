Ольге Бузовой хотят поставить памятник

Бузова поражает многих своей активной деятельностью. За короткий срок Ольга смогла приобрести невероятную популярность уже не только в качестве ведущей реалити-шоу «Дом-2», но и как певица.В связи с этим московский скульптор решил, что имя звезды нужно увековечить, сотворив памятник. По мнению мужчины, Бузова является кумиром многих людей, ее творчество даже изучают в высших учебных заведениях.Поэтому подобное отражение современной культуры должно быть удостоено памятника. Сейчас скульптор принялся за разработку макета памятника Ольге Бузовой. В его планах добиться установки данного монумента в Подмосковье.Стоит добавить, что подобная инициатива вызвала большие обсуждения в Сети, так как не все пользователи согласны с тем, что творчество Бузовой стоит увековечивать для потомков.