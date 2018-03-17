В семье Виктории Романец и Антона Гусева горы старых носков

На снимке теледива запечатлена в пижаме в объятиях своего мужчины. В описаниях к публикации Вика прямо призналась, что просто обожает носить пижамы и их у нее больше всего.Также она рассказала, что помимо спальной одежды в их квартире немало носков, причем старых. Романец написала, что они с супругом предпочитают одевать носки лишь раз, а потому семейное жилище просто завалено горами старых.По словам Виктории, выкинуть их жалко, а после стирки они теряют первоначальный комфорт. В заключение девушка шуточно поинтересовалась у поклонников, кому нужны почти новые носки.