Экс-участница «Дома-2» Варвара Третьякова сообщила о своей беременности

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«Варяяяяя, поздравляю это прекрасное событие))) тебе идёт)», «Поздравляю! Самое большое счастье», «Поздравляю Варя, это самое большое чудо в жизни», «Поздравляем! Молодцы! Очень приятная новость!», - написали они.

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