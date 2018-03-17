Экс-участница «Дома-2» Варвара Третьякова сообщила о своей беременности
24-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Варвара Третьякова сообщила своим подписчикам в Instagram важную новость. Как оказалось, совсем скоро она впервые станет мамой.
Сейчас девушка находится на приличном сроке беременности, о чем свидетельствует сопровождающая шокирующую новость фотография.
Фанаты не стали скрывать своей радости, а потому в комментариях они поспешили высказать все, что думают на этот счет.
Стоит отметить, что супруг Варвары никак не может дождаться того момента, когда станет отцом. Он души не чает в своей жене и ежедневно старается над тем, чтоб обеспечить ее лаской, заботой и вниманием.
Как-то Третьякова призналась, что абсолютно отучилась быть самостоятельной, поскольку с Егором по-другому быть не может.
Напомним, что о том, что бывшая звезда реалити-шоу вышла замуж, стало известно еще в прошлом году. Она взяла фамилию мужа и теперь по паспорту она Калинина.
Сейчас девушка находится на приличном сроке беременности, о чем свидетельствует сопровождающая шокирующую новость фотография.
«На фото я на 28-й неделе, а сейчас я большая, огромная базука. В ожидании своего малыша», - отметила она.
Фанаты не стали скрывать своей радости, а потому в комментариях они поспешили высказать все, что думают на этот счет.
«Варяяяяя, поздравляю это прекрасное событие))) тебе идёт)», «Поздравляю! Самое большое счастье», «Поздравляю Варя, это самое большое чудо в жизни», «Поздравляем! Молодцы! Очень приятная новость!», - написали они.
Стоит отметить, что супруг Варвары никак не может дождаться того момента, когда станет отцом. Он души не чает в своей жене и ежедневно старается над тем, чтоб обеспечить ее лаской, заботой и вниманием.
Как-то Третьякова призналась, что абсолютно отучилась быть самостоятельной, поскольку с Егором по-другому быть не может.
Напомним, что о том, что бывшая звезда реалити-шоу вышла замуж, стало известно еще в прошлом году. Она взяла фамилию мужа и теперь по паспорту она Калинина.