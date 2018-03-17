Пользователи обвинили Александру Гозиас в плагиате на группу «Тату»
Экс-участница Дом-2» Александра Гозиас недавно заявила, что намерена перепеть популярную сегодня Ольгу Бузову и даже опубликовала в Instagram тизер к своей композиции.
На снимке девушка запечатлена рядом с Аленой Валенсией, и постановка кадра очень напоминает по стилю и по подаче имиджа участниц группы «Тату». Фолловеры предполагают, что участницы популярной группы могут обратиться с иском в суд по причине плагиата.
Напомним, что Гозиас грозила вознестись выше Ольги Бузовой, так как ее песни лучше и у нее в отличие от ведущей телестройки есть голос.
Поклонники Бузовой возмутились и припомнили, что перед их кумиром извинялись даже резиденты Comedy Club, а не то, что бывшие участники «Дома-2». Сама Ольга Бузова пока не отреагировала на выпады Гозиас.
На снимке девушка запечатлена рядом с Аленой Валенсией, и постановка кадра очень напоминает по стилю и по подаче имиджа участниц группы «Тату». Фолловеры предполагают, что участницы популярной группы могут обратиться с иском в суд по причине плагиата.
Напомним, что Гозиас грозила вознестись выше Ольги Бузовой, так как ее песни лучше и у нее в отличие от ведущей телестройки есть голос.
Поклонники Бузовой возмутились и припомнили, что перед их кумиром извинялись даже резиденты Comedy Club, а не то, что бывшие участники «Дома-2». Сама Ольга Бузова пока не отреагировала на выпады Гозиас.