Пользователи обвинили Александру Гозиас в плагиате на группу «Тату»

На снимке девушка запечатлена рядом с Аленой Валенсией, и постановка кадра очень напоминает по стилю и по подаче имиджа участниц группы «Тату». Фолловеры предполагают, что участницы популярной группы могут обратиться с иском в суд по причине плагиата.Напомним, что Гозиас грозила вознестись выше Ольги Бузовой, так как ее песни лучше и у нее в отличие от ведущей телестройки есть голос.Поклонники Бузовой возмутились и припомнили, что перед их кумиром извинялись даже резиденты Comedy Club, а не то, что бывшие участники «Дома-2». Сама Ольга Бузова пока не отреагировала на выпады Гозиас.