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Фотография Ольги Бузовой вошла в топ самых интересных снимков недели

Снимок телеведущей, певицы Ольги Бузовой вошел в рейтинг самых популярных и необычных снимков в Instagram за неделю.

Один из интернет-порталов решил выбрать наиболее популярные публикации в социальной сети Instagram за неделю. Так, Влад Лисовец поразил своим стремлением стать фэшн-иконой или бьюти-блогером.

Фотография Ольги Бузовой вошла в топ самых интересных снимков недели

Егор Крид показал модные кроксы, в которых он пообещал выйти на сцену. Ирена Понарошку, по всей видимости, решила намекнуть, что на море стоит отказаться от бритья и эпиляции.

Фотография Ольги Бузовой вошла в топ самых интересных снимков недели

Фотография Ольги Бузовой вошла в топ самых интересных снимков недели

Не осталась незамеченной и Ольга Бузова. Журналисты решили, что певица после того как узнала, что ее хотят выдвинуть в мэры Москвы, дала свой ответ, опубликовав фотографию, на которой демонстрирует свою пятую точку.

Фотография Ольги Бузовой вошла в топ самых интересных снимков недели

Настасья Самбурская в очередной раз решила пошутить и показать, как в действительности должна выглядеть на балу Золушка после всех переделанных дел по хозяйству.

Фотография Ольги Бузовой вошла в топ самых интересных снимков недели

Вера Брежнева, по версии редакторов, нашла себе собеседницу, которая готова слушать ее истории часами, при этом не перебивая и выслушивая до конца, сколько бы монолог не продлился.

Фотография Ольги Бузовой вошла в топ самых интересных снимков недели
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42
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