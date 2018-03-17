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Volkswagen показал переднюю часть нового гоночного электрокара

Представители компании Volkswagen опубликовали в сети новые тизеры, на которых изображён полностью электрический болид. Данная модель примет участие в соревнованиях по подъёму в гору Пайкс Пик в США, в подобном заезде компания Volkswagen участвовала около 30 лет назад.

Volkswagen показал переднюю часть нового гоночного электрокара


Для компании Volkswagen прошлая попытка покорить гору Пайс Пик не увенчалась успехом, тогда в роли болида выступил хэтчбек Volkswagen Polo, показавший на старте отличное время, однако он не смог добраться до финиша из-за поломки. На этот раз компания Volkswagen намерена взять победу посредством электрического болида.

На опубликованном в сети тизере демонстрируется передняя часть автомобиля с огромным сплиттером. На более ранних снимках был представлен не менее внушительный спойлер в задней части. О технических характеристиках новинки практически ничего не известно, помимо того, что в болиде появятся инновационные аккумуляторы.

На соревнованиях за руль электрического болида сядет гонщик Роман Дюма. Стоит отметить, что рекорд Пайкс Пика на данный момент принадлежит Себастьяну Лебу, которому удалось забраться на гору на Peugeot 208 T16 за 8 минут и 13 секунд.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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