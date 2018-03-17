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Серийный купеобразный кроссовер Audi Q8 представят летом этого года

В компании Audi сообщили, когда будет презентован купеобразный кроссовер Q8. Презентация автомобиля состоится летом нынешнего года на Шанхайском автосалоне.

Серийный купеобразный кроссовер Audi Q8 представят летом этого года


Как сообщается, дизайн нового кроссовера Audi Q8 станет эталоном для будущих моделей бренда. Особое внимание разработчики уделили интерьеру автомобиля. В частности, кроссовер Audi Q8 получил несколько сенсорных экранов, посредством которых в машине можно управлять многими функциями.

Согласно предварительной информации в подкапотном пространстве кроссового купе будут установлены турбированные и дизельные 6- и 8-цилиндровые двигатели. Концептуальная модель Audi Q8 была представлена с гибридной силовой установкой, состоящей из мотора TFSI объёмом 3,0 литра и электрического агрегата. В общей сложности двигатель выдаёт 449 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-ступенчатым автоматом. Также будет предложен в «прокачанной» модификации Q8 Sport, которая получит 476-сильный гибридный агрегат.

На рынке кроссовер Audi Q8 составит конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6. Предполагается, что цена новинки будет не менее 110 000 евро.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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