Серийный купеобразный кроссовер Audi Q8 представят летом этого года

Как сообщается, дизайн нового кроссовера Audi Q8 станет эталоном для будущих моделей бренда. Особое внимание разработчики уделили интерьеру автомобиля. В частности, кроссовер Audi Q8 получил несколько сенсорных экранов, посредством которых в машине можно управлять многими функциями.Согласно предварительной информации в подкапотном пространстве кроссового купе будут установлены турбированные и дизельные 6- и 8-цилиндровые двигатели. Концептуальная модель Audi Q8 была представлена с гибридной силовой установкой, состоящей из мотора TFSI объёмом 3,0 литра и электрического агрегата. В общей сложности двигатель выдаёт 449 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-ступенчатым автоматом. Также будет предложен в «прокачанной» модификации Q8 Sport, которая получит 476-сильный гибридный агрегат.На рынке кроссовер Audi Q8 составит конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6. Предполагается, что цена новинки будет не менее 110 000 евро.