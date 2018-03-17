Бондарчук планирует снять фильм о Фёдоре Конюхове

Федор Бондарчук сделал заявление, что в ближайшем времени планирует снять киноленту о Федоре Конюхове «Повелитель ветра». По словам Бондарчука, его цель снять яркие моменты кругосветного путешествия на воздушном шаре. Стоит сказать, что Федор Конюхов является одним из самых популярных путешественников.Известность пришла к нему после пересечения Атлантического океана на лодке с веслами.