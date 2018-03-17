Георгий Крыжовников планирует снять "Приключение Электроника" на новый лад

Профинансировать идею переснять старый фильм на новый лад предложила Фонду Кино, компания «Non-stop-production». Источники сообщают, что кинолента будет называться «Ошибка – 102». Сюжет разворачивается, когда один робот из-за дефекта понимает чувства людей очень сильно, в итоге это приводит к любви, но и смешным, а также драматическим последствиям. Фильм будет представлен для взрослых.