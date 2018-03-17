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Ушел из жизни режиссер Александр Павловский

Скончался актер и режиссер СССР Александр Павловский.

Ушел из жизни режиссер Александр Павловский


Союз кинематографистов России сообщил, что скончался великий режиссер, актер и сценарист Александр Павловский. Смерть актера привела в шок многих так, как никаких проблем со здоровьем артиста не наблюдалось. Как сообщают источники, смерть наступила от инфаркта.
Особую популярность сценаристу и режиссеру принес детский киножурнал «Ералаш». Сам актер родом с юга Украины.

Окончив музыкальную школу, он поступил в ВГИК и обрел профессию режиссера. Съемки картины «Счастливый Кукушкин» принесли ему главный приз на кинофестивале в Киеве. Ну, а после Павловский 20 лет проработал в кино-индустрии Одессы режиссером. Работы ставшие популярными: «Ахимеды», «Трест, который лопнул, «Светлая личность», «Ребенок к ноябрю», «Зеленый фургон».

Актерская карьера началась с фильма «Сотвори бой» и продолжалась до 1989 года. В 1994 году сценарист получает титул «Заслуженный деятель искусств». После переезда в Москву актер начал делать выпуски кино журнала «Ералаш».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:15
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