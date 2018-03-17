АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Останки Сальвадора Дали вернули в музей Каталонии

Останки художника Сальвадора Дали захоронили в музее Каталонии.

Останки Сальвадора Дали вернули в музей Каталонии


Величайший художник Сальвадор Дали был захоронен повторно. Эксгумация произошла еще в прошлом году, причиной которой стало установление отцовства. Некая Пилар Абель подала в суд для получения разрешения на эксгумацию, так как утверждала, что Дали ее биологический отец. Девушка заявляла, что у ее матери был роман с художником еще в 50-х годах, когда она работала служанкой в доме его товарища. Но анализ показал, что Сальвадор Дали не является ее отцом.

Останки художника были захоронены 16 марта 2018 года музее Каталонии.
Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 11:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Португалии представили конфету за 7728 евро
Вирус, добывающий криптовалюту, обнаружен на
В Сети появились обнажённые фото Меган Маркл
Женатый Владимир Пресняков флиртовал с молодой
Герцог Девоншира потратил 33 млн фунтов на
Марина Тристановна принялась эпатировать публику
Ученые: Младенцы способны к логическим
Останки Сальвадора Дали вернули в музей Каталонии
Volkswagen показал переднюю часть нового
Мужу Ксении Бородиной стыдно, что он пропустил
Mercedes-Benz создаст новую семиместную модель
Юлия Ковальчук объяснила свое участие в
Nissan запустит в серию электрический кроссовер
Саша Шева получила отказ от Андрея Денисова на
Американцы намерены возродить кроссовер Lincoln
Дарья Пынзарь скучает по мужу Сергею
Актриса Юлия Франц поразила Сеть пикантной
Мария Кончаловская стала подавать признаки жизни
Серийный купеобразный кроссовер Audi Q8
Бывший супруг Ольги Бузовой поддержал
Денчик выясняет у Ольги Бузовой, кто у нее
Бондарчук планирует снять фильм о Фёдоре Конюхове
Ольга Бузова - «колбасная душа» и не скрывает
Анастасию Квитко раскритиковали из-за слишком
Георгий Крыжовников планирует снять "Приключение
Зрители считают, что Юлия Ефременкова скоро
Ксения Бородина показала пятничную семейную
Наталья Штурм снова обнажила грудь ради рекламы
Ушел из жизни режиссер Александр Павловский
Анджелина Джоли очень рада тому, что она стареет
Просмотреть все новости