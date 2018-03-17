Останки Сальвадора Дали вернули в музей Каталонии
Останки художника Сальвадора Дали захоронили в музее Каталонии.
Величайший художник Сальвадор Дали был захоронен повторно. Эксгумация произошла еще в прошлом году, причиной которой стало установление отцовства. Некая Пилар Абель подала в суд для получения разрешения на эксгумацию, так как утверждала, что Дали ее биологический отец. Девушка заявляла, что у ее матери был роман с художником еще в 50-х годах, когда она работала служанкой в доме его товарища. Но анализ показал, что Сальвадор Дали не является ее отцом.
Останки художника были захоронены 16 марта 2018 года музее Каталонии.
Величайший художник Сальвадор Дали был захоронен повторно. Эксгумация произошла еще в прошлом году, причиной которой стало установление отцовства. Некая Пилар Абель подала в суд для получения разрешения на эксгумацию, так как утверждала, что Дали ее биологический отец. Девушка заявляла, что у ее матери был роман с художником еще в 50-х годах, когда она работала служанкой в доме его товарища. Но анализ показал, что Сальвадор Дали не является ее отцом.
Останки художника были захоронены 16 марта 2018 года музее Каталонии.