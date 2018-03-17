Останки Сальвадора Дали вернули в музей Каталонии

Величайший художник Сальвадор Дали был захоронен повторно. Эксгумация произошла еще в прошлом году, причиной которой стало установление отцовства. Некая Пилар Абель подала в суд для получения разрешения на эксгумацию, так как утверждала, что Дали ее биологический отец. Девушка заявляла, что у ее матери был роман с художником еще в 50-х годах, когда она работала служанкой в доме его товарища. Но анализ показал, что Сальвадор Дали не является ее отцом.Останки художника были захоронены 16 марта 2018 года музее Каталонии.