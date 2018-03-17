«Думала, новая семья его выходит»: первая супруга прокомментировала смерть Табакова

Она была уверена в том, что родные сумеют выходить своего отца семейства. К этим заботам она не могла себе позволить подключиться, ибо контакты «давным-давно перестала поддерживать».Актриса не знает о реакции на смерть отца их общей дочери Александры, так как тоже давно с ней не общается. Она даже не в курсе, где находится дочь. Равно, как и внучка Полина – дочь Александры от первого брака с немецким актером Яном Лиферсом. Крылова говорит, что все уже взрослые люди и у каждого – своя жизнь.О другом общем ребенке – сыне Антоне – она сказала, что он хоть и имел во взрослом возрасте «очень напряженные отношения с отцом, сумел понять и простить его».