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Представлен второй официальный трейлер «Мстители 3: Война бесконечности»

В Сети появился второй официальный ролик к фильму «Мстители 3: Война бесконечности», который опубликовала киностудия Marvel. Так в трейлере засветились новые персонажи, а также новые интересные сцены.

Представлен второй официальный трейлер «Мстители 3: Война бесконечности»


Данная лента должна стать самой масштабной за всю историю кинокомиксов. В съемках фильма приняли участие такие актеры как Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Тесса Томпсон, Крис Прэтт, Зои Солдана, Дэйв Батиста, Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Бенисио Дель Торо и Линда Карделлини. Также интересно, что это первая лента, которую сняли полностью на IMAX-камеры.



Некоторые эксперты прогнозируют крупные доходы во время первого прокатного уик-энда. Так считается, что только на территории Северной Америки за первые выходные «Мстители 3: Война бесконечности» сможет собрать около 200-235 миллионов долларов, а во всем мире до 590 млн.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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