Ученые определили несколько обособленных «видов» древних людей

Известность денисовскому человеку принес фрагментарный материал из Алтайского края, который обнаружили в Денисовской пещере. Более ранее, ученые предполагали существование сексуальных контактов между представителями наших предков и денисовцами. Но теперь получено этому утвердительное подтверждение. Проведя исследования, генетики определили в ДНК следы не одного древнего человека, а двух популяций представителей древних людей, что указывает на их скрещивание с кроманьонцами, и все свидетельствует, что происходило это минимум 2 раза в истории. Как предположили исследователи, новыми значениями можно действительно разрушить все представления о происхождении эволюционных процессов на нашей планете.Наибольший состав из генома денисовского человека, был выявлен в Папуа-Новой Гвинеи. Помимо этого, мутации подобных макромолекул выявлены и у жителей Восточной и Южной Азии, а так же в Океании. Незначительная часть генов обнаружена и среди жителей отдельных регионов Японии и Китая. Как предположили специалисты, большая вероятность склоняется в сторону того, что на просторы Азии из древнего африканского континента добрались одновременно два вида денисовцев, и нет определенных свидетельств того, что их было больше.