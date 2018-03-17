На востоке Германии произошел взрыв боеприпасов

16 марта в восточной части Германии случился взрыв. Происшествие стряслось на заводе по утилизации боеприпасов, из-за чего был один пострадавший и еще один пропал без вести, также строение имеет сильнейшие повреждения. Сейчас на месте взрыва работают полицейские и пожарные. В связи с тем, что причина взрыва не установлена, есть вероятность, что ей стали утилизированные боеприпасы.Здание оцеплено, а также произошла эвакуация людей в случае повторных взрывов.