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На востоке Германии произошел взрыв боеприпасов

В Германии произошел взрыв боеприпасов на заводе их утилизации.


На востоке Германии произошел взрыв боеприпасов


16 марта в восточной части Германии случился взрыв. Происшествие стряслось на заводе по утилизации боеприпасов, из-за чего был один пострадавший и еще один пропал без вести, также строение имеет сильнейшие повреждения. Сейчас на месте взрыва работают полицейские и пожарные. В связи с тем, что причина взрыва не установлена, есть вероятность, что ей стали утилизированные боеприпасы.

Здание оцеплено, а также произошла эвакуация людей в случае повторных взрывов.
В мире / Происшествия
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 07:30
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