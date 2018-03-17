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При обрушении моста в Майами погибли от 6 до 10 человек

Результатом обрушения пешеходного моста, строящегося в Майами (штат Флорида) стала гибель минимум шести человек, сообщил Билл Нельсон, журналист телеканала CBS.

При обрушении моста в Майами погибли от 6 до 10 человек


Ранее, по информации других СМИ, речь шла об одном погибшем и шести пострадавших.

Мэр округа Майами-Дейд Карлос Гименес сказал, что с места трагического происшествия кареты скорой помощи увезли в больницу нескольких человек, у одного из них диагностировали остановку сердца.

Градоначальник добавил, что под обломками рухнувшего перехода было не менее восьми автомобилей. На протяжении дня продолжались работы по разбору завалов.

Из посольства РФ в Вашингтоне сообщили, что о пострадавших россиянах информации к ним не поступало. Дипломаты посольства запросили власти США предоставить полную информацию по этому поводу.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 07:00
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