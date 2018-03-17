При обрушении моста в Майами погибли от 6 до 10 человек

Ранее, по информации других СМИ, речь шла об одном погибшем и шести пострадавших.Мэр округа Майами-Дейд Карлос Гименес сказал, что с места трагического происшествия кареты скорой помощи увезли в больницу нескольких человек, у одного из них диагностировали остановку сердца.Градоначальник добавил, что под обломками рухнувшего перехода было не менее восьми автомобилей. На протяжении дня продолжались работы по разбору завалов.Из посольства РФ в Вашингтоне сообщили, что о пострадавших россиянах информации к ним не поступало. Дипломаты посольства запросили власти США предоставить полную информацию по этому поводу.