При обрушении моста в Майами погибли от 6 до 10 человек
Результатом обрушения пешеходного моста, строящегося в Майами (штат Флорида) стала гибель минимум шести человек, сообщил Билл Нельсон, журналист телеканала CBS.
Ранее, по информации других СМИ, речь шла об одном погибшем и шести пострадавших.
Мэр округа Майами-Дейд Карлос Гименес сказал, что с места трагического происшествия кареты скорой помощи увезли в больницу нескольких человек, у одного из них диагностировали остановку сердца.
Градоначальник добавил, что под обломками рухнувшего перехода было не менее восьми автомобилей. На протяжении дня продолжались работы по разбору завалов.
Из посольства РФ в Вашингтоне сообщили, что о пострадавших россиянах информации к ним не поступало. Дипломаты посольства запросили власти США предоставить полную информацию по этому поводу.
Ранее, по информации других СМИ, речь шла об одном погибшем и шести пострадавших.
Мэр округа Майами-Дейд Карлос Гименес сказал, что с места трагического происшествия кареты скорой помощи увезли в больницу нескольких человек, у одного из них диагностировали остановку сердца.
Градоначальник добавил, что под обломками рухнувшего перехода было не менее восьми автомобилей. На протяжении дня продолжались работы по разбору завалов.
Из посольства РФ в Вашингтоне сообщили, что о пострадавших россиянах информации к ним не поступало. Дипломаты посольства запросили власти США предоставить полную информацию по этому поводу.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 07:00