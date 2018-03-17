В Сети появились данные о смартфоне HTC U12+

Так в Сети отмечают, что девайс оснастят 6-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+, который защитит специальное покрытие Corning Gorilla Glass 5. В качестве процессора будет работать чип Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385 и графическим ускорителем Adreno 630. Модуль оперативной памяти предлагает 6 гигабайт. На ПЗУ доступно 64 и 128 Гб в зависимости от комплектации.И фронтальная, и основная камеры смартфона HTC U12+ двойные. Первый объединит в себе два 8-мегапиксельных датчика, а второй – сенсоры на 12 и 16 Мп. Помимо этого корпус новинки сможет защитить внутренности от влаги и пыли. Стоит также выделить модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C, GPS/ГЛОНАСС и датчик сканирования подушечки пальца. Емкость батареи составляет 3420 мАч. Программной платформой стала ОС Android 8.0 (Oreo) с дополнением HTC Sense UI.