Работу камеры, встроенной в ИИ смартфона Huawei P20 показали на образцах фотографий

По недавним сообщениям нужно ожидать, что P20 будет оснащен двумя задними камерами, а его более старшая версия P20 Pro – усовершенствованным устройством с тремя задними камерами.О точной конфигурации двух задних камер Huawei P20 пока неизвестно. Возможно, смартфон появится на рынке с 16-мегапиксельным первичным датчиком с апертурой f / 1,6 и f / 2,4-апертурными линзами. P20 сможет делать высококачественные снимки при недостаточной освещенности.P20 ожидают с ЖК-дисплеем IPS, поддерживающим разрешение FHD +. Он способен обеспечить соотношение сторон 19: 9 из-за выреза, находящегося на верхней стороне дисплея.Главным в новинке станет самообучающаяся камера на 24 мегапикселей. Huawei P20 работает на Android 8.1 Oreo с последним EMUI 8.1 с батареей на 3 320 мАч . Приблизительная стоимость Huawei P20 составит 679 евро. Металлический P20 может быть исполнен в черном, синем и розово-золотом цвете.