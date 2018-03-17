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Работу камеры, встроенной в ИИ смартфона Huawei P20 показали на образцах фотографий

В Сети стали доступны образцы фотографий, сделанных при помощи камеры с ИИ (искусственный интеллект), которая принадлежит новому смартфону Huawei P20, еще официально не представленному.

Работу камеры, встроенной в ИИ смартфона Huawei P20 показали на образцах фотографий


По недавним сообщениям нужно ожидать, что P20 будет оснащен двумя задними камерами, а его более старшая версия P20 Pro – усовершенствованным устройством с тремя задними камерами.

О точной конфигурации двух задних камер Huawei P20 пока неизвестно. Возможно, смартфон появится на рынке с 16-мегапиксельным первичным датчиком с апертурой f / 1,6 и f / 2,4-апертурными линзами. P20 сможет делать высококачественные снимки при недостаточной освещенности.

P20 ожидают с ЖК-дисплеем IPS, поддерживающим разрешение FHD +. Он способен обеспечить соотношение сторон 19: 9 из-за выреза, находящегося на верхней стороне дисплея.

Главным в новинке станет самообучающаяся камера на 24 мегапикселей. Huawei P20 работает на Android 8.1 Oreo с последним EMUI 8.1 с батареей на 3 320 мАч . Приблизительная стоимость Huawei P20 составит 679 евро. Металлический P20 может быть исполнен в черном, синем и розово-золотом цвете.
Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 04:00
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