Работу камеры, встроенной в ИИ смартфона Huawei P20 показали на образцах фотографий
В Сети стали доступны образцы фотографий, сделанных при помощи камеры с ИИ (искусственный интеллект), которая принадлежит новому смартфону Huawei P20, еще официально не представленному.
По недавним сообщениям нужно ожидать, что P20 будет оснащен двумя задними камерами, а его более старшая версия P20 Pro – усовершенствованным устройством с тремя задними камерами.
О точной конфигурации двух задних камер Huawei P20 пока неизвестно. Возможно, смартфон появится на рынке с 16-мегапиксельным первичным датчиком с апертурой f / 1,6 и f / 2,4-апертурными линзами. P20 сможет делать высококачественные снимки при недостаточной освещенности.
P20 ожидают с ЖК-дисплеем IPS, поддерживающим разрешение FHD +. Он способен обеспечить соотношение сторон 19: 9 из-за выреза, находящегося на верхней стороне дисплея.
Главным в новинке станет самообучающаяся камера на 24 мегапикселей. Huawei P20 работает на Android 8.1 Oreo с последним EMUI 8.1 с батареей на 3 320 мАч . Приблизительная стоимость Huawei P20 составит 679 евро. Металлический P20 может быть исполнен в черном, синем и розово-золотом цвете.
По недавним сообщениям нужно ожидать, что P20 будет оснащен двумя задними камерами, а его более старшая версия P20 Pro – усовершенствованным устройством с тремя задними камерами.
О точной конфигурации двух задних камер Huawei P20 пока неизвестно. Возможно, смартфон появится на рынке с 16-мегапиксельным первичным датчиком с апертурой f / 1,6 и f / 2,4-апертурными линзами. P20 сможет делать высококачественные снимки при недостаточной освещенности.
P20 ожидают с ЖК-дисплеем IPS, поддерживающим разрешение FHD +. Он способен обеспечить соотношение сторон 19: 9 из-за выреза, находящегося на верхней стороне дисплея.
Главным в новинке станет самообучающаяся камера на 24 мегапикселей. Huawei P20 работает на Android 8.1 Oreo с последним EMUI 8.1 с батареей на 3 320 мАч . Приблизительная стоимость Huawei P20 составит 679 евро. Металлический P20 может быть исполнен в черном, синем и розово-золотом цвете.
Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 04:00