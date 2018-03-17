В Подмосковье поймали волчицу в ошейнике

Недавно в Подмосковье была поймана молодая волчица, об этом сообщают источники. Мужчина сумел поймать животное без особых трудностей. На данный момент дальнейшей жизнью волчицы занимаются эксперты по реабилитации диких животных. Она абсолютно здорова и упитанна, сообщают ветеринары.Диким животным необходима защита, заявил начальник департамента охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.