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Млечный Путь является мертвой галактикой, считают ученые

Галактика Млечный Путь может быть мертвой. Ученые расследуют теорию о том, что наша галактика Млечный Путь исчерпала топливные газы, но все еще производит новые звезды.

Млечный Путь является мертвой галактикой, считают ученые


Подобные галактики на первый взгляд вполне нормальны с активными процессами звездообразования. Но на самом деле они отрезаны от новых запасов холодного газообразного водорода, являющимся основным источником энергии и материалов для космической экспансии и роста. Как только резерв водорода истечет, галактика, отрезана от любого нового материала, перестает производить звезды и умирает.

Это трудно определить, потому что для коллекций гигантских горящих газовых шаров галактики на самом деле довольно энергоэффективны. Большая часть водородного газа, используемого для создания звезды, в конечном итоге перерабатывается: звезды разрушаются в себя, вихрятся в гигантских облаках и, в конце концов, взрываться в новые звезды.

Производство звезд таким образом может продолжаться достаточно долго даже после того, как галактика перестала получать новое топливо из гало темного вещества. По сути, галактика существует, перерабатывая свои запасы газа снова и снова.

Доказательством теории ученых является ближайшая галактика. Туманность Андромеды является зомби, поскольку она горит через медленно истощающиеся запасы энергии. В конце концов, у галактики закончится холодный газообразный водород, и производство звезд прекратится полностью. Точно так же ученые сейчас расследуют Млечный Путь, ища доказательства того, что наша галактика может спокойно ослабевать, несмотря на то, что выглядит совершенно здоровой. Если Млечный Путь - тайный зомби, это не будет иметь большого значения для человечества. Галактика не собирается внезапно прекращать вращаться, наше Солнце не будет мигать, и развитие человечества будет продолжаться, как обычно, еще несколько тысяч лет.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:53
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