Игра Skyrim VR выйдет версией для ПК весной этого года

Steam уже объявляет о старте приема заказов. Новинка будет стоить ориентировочно 1999 рублей. Создатели игру уже заявили, что появилась возможность для пользователей персональных компьютеров стать участниками сюжетов играты The Elder Scrolls V: Skyrim, причем отсутствуют какие-либо для этого ограничения. Наряду со стандартной комплектацией игры, у геймеров есть возможность получения уникальных дополнений. Особо отмечается, что все поклонники игрового сюжета The Elder Scrolls V могут использовать свободный доступ для запуска на Windows MR, HTC Vive и Rift.В настоящее время нет достаточного количества проектов виртуальной реальности в существующей игровой индустрии. Данный факт, превращает ожидание The Elder Scrolls V: Skyrim в значимое событие и для экспертов, и для широкой пользовательской аудитории. Игроками давно уже ожидаются новые крупные проекты данного сегмента.