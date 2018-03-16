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Военные США рассказали о грядущих космических войнах

Космическая гонка между США, Россией и Китаем разгорается быстрее, чем кто-либо предсказывал. Пространство в настоящее время является центром внимания промышленности и разведки, а это значит, что рано или поздно кто-то попытается воспользоваться им, чтобы взять верх в грядущей космической войне.

Военные США рассказали о грядущих космических войнах


К сожалению, для любителей научной фантастики это, вероятно, не примет форму гигантских космических кораблей, сбрасывающих сотни истребителей на околоземную орбиту для защиты космических лазерных установок. Вместо этого, большое внимание будет уделяться технологии против спутников (или ASAT).

Американская военная спутниковая программа является одной из самых передовых в мире, но военные операции стали настолько зависеть от высококачественных и своевременных данных от этих спутников, которые в течение короткого времени теряют способность контролировать и реагировать на угрозы, особенно на запуски ракет. Военные лидеры США, такие, как генерал Джон Хайтен, предупреждают, что Китай и Россия разрабатывают противоспутниковые программы, чтобы сделать именно это.

Согласно RealClearLife, есть четыре основных способа вывести из строя спутник:

1. Кинетический метод. Удар его с помощью какой-либо ракеты (или даже другого спутника) для его отключения.
2. Некинетический физический метод. Ослепление датчиков спутника светом или лазерами.
3. Электромагнитный метод. Нарушение связи между спутником и его приемниками на земле.
4. Метод «Кибер» - взломать спутник для получения данных, которые он доставляет или получает.

По словам отставного майора ВВС Роберта Латифа, «я не думаю, что война в космосе станет стрелковой войной. Космос - это еще одна область операций, точно так же, как враг попытается атаковать наши линии снабжения ... Спутники делают много вещей для военных. Если кто-то выведет их из строя, последствия будут очень серьезны».
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:27
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