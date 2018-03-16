Ольга Васильевна против того, чтобы сын строил отношения с Ольгой Жариковой

За то недолгое время, что мужчина находится в периметре, он уже сменил трех девушек, и по мнению матери, остановился на самой худшей из них.Женщина, которую пригласили в студию в качестве гостя, заявила, что против того, чтобы сын строил отношения с Ольгой Жариковой. Она не возражает, чтобы он «волшебничал» с ней до тех пор, пока не найдет себе более подходящую кандидатуру для создания пары, но видеть ее в своем доме не желает.Вот только Саша очень редко прислушивается к своей матери. По его словам, несколько лет назад она была точно также категорична к Ульяне Устиненко, но потом узнала ее лучше и полюбила.Поэтому, Гобозов не станет слушать Ольгу Васильевну и в этот раз, так как его роман с Жариковой нужен ему в первую очередь не для семьи, а для безопасного участия на телестройке.