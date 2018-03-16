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Поклонники подозревают, что Лиза Триандафилиди бросила Алексея Чайчица

Недолго длилось счастье за периметром реалити-шоу «Дом-2» у одной из самых любимых зрителю пар проекта. Елизавета Триандафилиди бросила Лешу Чайчица. Именно к такому выводу пришли подписчики молодых людей после внимательного изучения их социальных сетей.

Поклонники подозревают, что Лиза Триандафилиди бросила Алексея Чайчица

Накануне на странице экс-участницы неожиданно были удалены все совместные с Алексеем фотографии. А ведь это немалый труд, так как Леша и Лиза очень любили запечатлеть себя на камеру и пиариться на страницах друг у друга.

На данный момент пара не вместе. Чайчиц находится в родном городе Минске, где занимается ремонтом квартиры, проводит время с мамой, а также встречается со своими поклонниками и, конечно же, наводит красоту.

Его избранница менее красочно и подробно демонстрирует свою жизнь на страничке Инстаграм, однако явно не скучает одна, пока Леша наслаждается исторической родиной.

Девушка готовится к пластической операции, которая запланирована на 19 марта, и до сих пор никак не комментирует все происходящее, хотя ее поклонники уже забили тревогу, когда заметили пропажу совместных снимков с Лешей.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:08
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