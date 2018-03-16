Поклонники подозревают, что Лиза Триандафилиди бросила Алексея Чайчица

Накануне на странице экс-участницы неожиданно были удалены все совместные с Алексеем фотографии. А ведь это немалый труд, так как Леша и Лиза очень любили запечатлеть себя на камеру и пиариться на страницах друг у друга.На данный момент пара не вместе. Чайчиц находится в родном городе Минске, где занимается ремонтом квартиры, проводит время с мамой, а также встречается со своими поклонниками и, конечно же, наводит красоту.Его избранница менее красочно и подробно демонстрирует свою жизнь на страничке Инстаграм, однако явно не скучает одна, пока Леша наслаждается исторической родиной.Девушка готовится к пластической операции, которая запланирована на 19 марта, и до сих пор никак не комментирует все происходящее, хотя ее поклонники уже забили тревогу, когда заметили пропажу совместных снимков с Лешей.