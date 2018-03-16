Ксения Бородина решила найти невесту «живому Кену»

«А вы знакомы с @rodrigoalvesuk? У него талия 60 см и более 60 пластических операций, как он вам? Кстати, приехал искать себе невесту в Россию», - написала Бородина в описании к опубликованному в Инстаграм фото с Родриго.

Мужчина стал гостем недели моды, а также заглянул на телепроект «Дом-2». И как рассказала Ксения Бородина, у Алвеса имеются еще кое-какие планы.Вот только, поклонникам Ксении Алвес не очень понравился. Они написали, что мужчина всегда должен оставаться мужчиной, а в этом случае они видят что-то среднее.Напоминаем, что уроженец Бразилии прославился после того, как сделал себе несколько десятков пластических операций, а также косметических процедур, создавая образ приятеля куклы Барби Кена.К слову, сегодня Алвес сообщил в Instagram, что ему понравилось в Москве.