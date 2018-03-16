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Ксения Бородина решила найти невесту «живому Кену»

На днях светскую модную тусовку Москвы посетил знаменитый манекенщик Родриго Алвес, также известный, как «живой Кен».

Мужчина стал гостем недели моды, а также заглянул на телепроект «Дом-2». И как рассказала Ксения Бородина, у Алвеса имеются еще кое-какие планы.

Ксения Бородина решила найти невесту «живому Кену»

«А вы знакомы с @rodrigoalvesuk? У него талия 60 см и более 60 пластических операций, как он вам? Кстати, приехал искать себе невесту в Россию», - написала Бородина в описании к опубликованному в Инстаграм фото с Родриго.

Вот только, поклонникам Ксении Алвес не очень понравился. Они написали, что мужчина всегда должен оставаться мужчиной, а в этом случае они видят что-то среднее.

Напоминаем, что уроженец Бразилии прославился после того, как сделал себе несколько десятков пластических операций, а также косметических процедур, создавая образ приятеля куклы Барби Кена.

К слову, сегодня Алвес сообщил в Instagram, что ему понравилось в Москве.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:54
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