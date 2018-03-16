Гренландский ледяной щит может исчезнуть в середине этого столетия

Пол Кристофферсон и Кембриджского университета сказал, что на сегодняшний день ледник теряет около миллиарда тонн воды в день, что приводит к повышению уровня Мирового океана на один миллиметр ежегодно. Данное явление происходит по причине образования и слияния озер на поверхности щита. Вода проникает внутрь ледяного шара и проводит с собой тепло, которое разогревает ледник, вследствие чего он тает.По словам экспертов, это ускоряет темпы потери воды на 400%.Экологи уверены, что именно озера виновны в прямом проникновении тепла вглубь ледника. Если раньше они появлялись на поверхности Гренландского щита в течение нескольких месяцев, то на сегодняшний день они образуются в течение дня.Созданная модель показала ученым, что в течение пяти дней на леднике может появиться около 124 озер, зона действия которых достигает 135 километров.