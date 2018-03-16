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Гренландский ледяной щит может исчезнуть в середине этого столетия

Международная группа ученых полагает, что Гренландский щит может полностью исчезнуть уже в этом столетии. Стоит отметить, что о таянии этого ледяного образования было известно давно.

Гренландский ледяной щит может исчезнуть в середине этого столетия


Пол Кристофферсон и Кембриджского университета сказал, что на сегодняшний день ледник теряет около миллиарда тонн воды в день, что приводит к повышению уровня Мирового океана на один миллиметр ежегодно. Данное явление происходит по причине образования и слияния озер на поверхности щита. Вода проникает внутрь ледяного шара и проводит с собой тепло, которое разогревает ледник, вследствие чего он тает.

По словам экспертов, это ускоряет темпы потери воды на 400%.
Экологи уверены, что именно озера виновны в прямом проникновении тепла вглубь ледника. Если раньше они появлялись на поверхности Гренландского щита в течение нескольких месяцев, то на сегодняшний день они образуются в течение дня.

Созданная модель показала ученым, что в течение пяти дней на леднике может появиться около 124 озер, зона действия которых достигает 135 километров.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:45
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