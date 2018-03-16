В Китае работают над новым пилотируемым кораблем для космических экспедиций
В китайских СМИ появилась информация о том, что Китайская академия космических технологий (CAST) начала разработку проекта пилотируемого космического корабля для дальних полетов. Так ожидается появление сразу двух модификаций нового поколения.
Отмечается, что первая версия корабля будет применяться для отправки людей к китайской орбитальной станции, астероидам и Марсу. Работы по сборке этого 14-тонного модуля должны стартовать в 2020 году. Второй 20-тонный корабль станет транспортом для полетов к Луне и высадке на ней.
Также известно, что китайские инженеры собираются установить на борту модулей по два двигателя, а свободного места хватит на 6 тайконавтов, но этот показатель уже будет зависеть от самой миссии. Помимо этого ученые хотят сделать жилой модуль многоразовым.
Стоит отметить, что два года назад в Китае состоялся первый пробный тест нового корабля. В следующем году испытание хотят повторить. Пока что неизвестно, как корабль будет приземляться.
Отмечается, что первая версия корабля будет применяться для отправки людей к китайской орбитальной станции, астероидам и Марсу. Работы по сборке этого 14-тонного модуля должны стартовать в 2020 году. Второй 20-тонный корабль станет транспортом для полетов к Луне и высадке на ней.
Также известно, что китайские инженеры собираются установить на борту модулей по два двигателя, а свободного места хватит на 6 тайконавтов, но этот показатель уже будет зависеть от самой миссии. Помимо этого ученые хотят сделать жилой модуль многоразовым.
Стоит отметить, что два года назад в Китае состоялся первый пробный тест нового корабля. В следующем году испытание хотят повторить. Пока что неизвестно, как корабль будет приземляться.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:30