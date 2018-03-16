В Китае работают над новым пилотируемым кораблем для космических экспедиций

Отмечается, что первая версия корабля будет применяться для отправки людей к китайской орбитальной станции, астероидам и Марсу. Работы по сборке этого 14-тонного модуля должны стартовать в 2020 году. Второй 20-тонный корабль станет транспортом для полетов к Луне и высадке на ней.Также известно, что китайские инженеры собираются установить на борту модулей по два двигателя, а свободного места хватит на 6 тайконавтов, но этот показатель уже будет зависеть от самой миссии. Помимо этого ученые хотят сделать жилой модуль многоразовым.Стоит отметить, что два года назад в Китае состоялся первый пробный тест нового корабля. В следующем году испытание хотят повторить. Пока что неизвестно, как корабль будет приземляться.