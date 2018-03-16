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В Китае работают над новым пилотируемым кораблем для космических экспедиций

В китайских СМИ появилась информация о том, что Китайская академия космических технологий (CAST) начала разработку проекта пилотируемого космического корабля для дальних полетов. Так ожидается появление сразу двух модификаций нового поколения.

В Китае работают над новым пилотируемым кораблем для космических экспедиций


Отмечается, что первая версия корабля будет применяться для отправки людей к китайской орбитальной станции, астероидам и Марсу. Работы по сборке этого 14-тонного модуля должны стартовать в 2020 году. Второй 20-тонный корабль станет транспортом для полетов к Луне и высадке на ней.

Также известно, что китайские инженеры собираются установить на борту модулей по два двигателя, а свободного места хватит на 6 тайконавтов, но этот показатель уже будет зависеть от самой миссии. Помимо этого ученые хотят сделать жилой модуль многоразовым.

Стоит отметить, что два года назад в Китае состоялся первый пробный тест нового корабля. В следующем году испытание хотят повторить. Пока что неизвестно, как корабль будет приземляться.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:30
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