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Российские ученые работают над созданием биологического кардиостимулятора

Российские ученые собираются создать биологический кардиостимулятор, который будет полностью состоять из клеток организма пациента. Таким образом, специалисты собираются усовершенствовать данное приспособление, чтобы сделать его максимально эффективным и безопасным для тела человека.

Российские ученые работают над созданием биологического кардиостимулятора


По словам главы отдела разработки, координации и внедрения научной деятельности НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина Артемы Стрельниковой, сотрудники учреждения собираются значительно продвинуться в вопросе создания такого устройства с целью замены искусственных кардиостимулирующих устройств. Также она сказала, что такая концепция уже давно обсуждается в ученом мире.

Так технология заключается в применении специальных пейсмекерных клеток, которые присутствуют также в сердце человека. Их можно добыть и пробирочным путем и потом внедрить в сердечный орган пациента. Эти клетки контролируют ритм работы сердца.
Стрельникова утверждает, что у специалистов уже есть первичные клетки, а в будущем планируется их внедрение свиньям.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:00
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