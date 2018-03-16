Российские ученые работают над созданием биологического кардиостимулятора

По словам главы отдела разработки, координации и внедрения научной деятельности НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина Артемы Стрельниковой, сотрудники учреждения собираются значительно продвинуться в вопросе создания такого устройства с целью замены искусственных кардиостимулирующих устройств. Также она сказала, что такая концепция уже давно обсуждается в ученом мире.Так технология заключается в применении специальных пейсмекерных клеток, которые присутствуют также в сердце человека. Их можно добыть и пробирочным путем и потом внедрить в сердечный орган пациента. Эти клетки контролируют ритм работы сердца.Стрельникова утверждает, что у специалистов уже есть первичные клетки, а в будущем планируется их внедрение свиньям.