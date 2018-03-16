Суд решил судьбу дома, который не смогла поделить семья Жанны Фриске и Дмитрий Шепелев

Судя по всему, судьба дома, который стал настоящим камнем преткновения между семьей Копыловых-Фриске и Шепелевым, в ближайшем будущем будет решена. Верховный суд одобрил требования Росфонда, по которым украденные семьей певицы деньги вернутся, за счет продажи части недвижимого имущества.Сам глава семейства, Владимир Фриске на заседание не пришел, поэтому бывший гражданский муж Жанны, Дмитрий Шепелев, подписал согласие на выставление особняка на торги.Однако, если принять во внимание тот факт, что предлагаться к покупке будет лишь часть дома, то можно предположить, что покупателей практически не найдется. Скорее всего, его попробует купить сам Дмитрий, но шансов на успех у него крайне мало.Многие знают, как отец Жанны Фриске негативно относится к зятю, а потому вряд ли он лишит себя одного из основных рычагов давления на него.