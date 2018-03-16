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Хейтеры уверены, что Тимур Батрутдинов уже пожалел, что так сблизился с Ольгой Бузовой

Не успел в Сети затихнуть скандал, когда Ольгу Бузову оскорбил резидент Comedy Club, некто Глебати, как следом отличился рэпер Мот.

Поскольку Андрей Скороход, который и является Глебати, если и не в дружеских отношениях, то во всяком случае близко знаком с Тимуром Батрутдиновым. Следовательно, и Тимуру досталось если не от телеведущей, то от ее преданных поклонников.

Хейтеры уверены, что Тимур Батрутдинов уже пожалел, что так сблизился с Ольгой Бузовой

Фанаты забросали паблик «друга на грани» возмущенными упреками и обвинениями: как же так, Батрутдинов не защитил их любимицу от нападков своего же коллеги?

Мужчина оказался между двух огней. Ему пришлось обещать повлиять на ситуацию, а также выяснять отношения со Скороходом. Со временем конфликт стих, и стоило только Тимуру облегченно выдохнуть, как тут же боевую подругу оскорбил известный рэпер Мот. К тому же не просто оскорбил, а приплел к скабрезной шутке и самого резидента Камеди.

Хейтеры уверены, что Тимур Батрутдинов уже пожалел, что так сблизился с Ольгой Бузовой

В ток-шоу «Лига плохих шуток» рэпер сказал фразу: «Что общего между Ольгой Бузовой и халявной столовой? В обеих побывал татарин!» - сказал тот, явно намекая в адрес Батрутдинова.

Фанаты теледивы «взорвались», а за ними следом выплеснула свой гнев и сама ведущая «Дома-2», намекая Моту, что тому стоит приглядывать за своей женой, чтобы самому в дальнейшем не задевать рогами деревья.

Многочисленная армия поклонников теледивы замерла в ожидании, что же на этот раз предпримет Тимур Батрутдинов? Или же того снова придется подталкивать принять меры? Хейтеры уверены, что Тимуру все сложнее оставаться в такой ситуации, и наверняка он уже неоднократно пожалел о том, что вообще связался с Ольгой Бузовой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:48
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