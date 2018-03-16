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Источник назвал причину инцидента в школе Красносельского района Санкт-Петербурга

Из одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга утром 16 марта поступил звонок в полицию о начавшейся эвакуации учащихся и педагогического состава. Приехавшим правоохранителям сообщили, что в учебном заведении распылили газ.

Источник назвал причину инцидента в школе Красносельского района Санкт-Петербурга


Первоначально информация об эвакуации из школы Петербурга была опубликована в Telegram-канале «Мегаполис – Санкт-Петербург». В дальнейшем правоохранители прокомментировали инцидент сайту "Политэксперт", сообщив, что эвакуации учеников и педагогического состава не проводилось. Полиции сообщили о распылённом газе, однако после осмотра учебного заведения, опасных для здоровья запахов выявлено не было.
Происшествия
Добавил: Инна Сегодня, 17:02
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