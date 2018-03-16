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Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина ждет ребенка

Маруся Фомина после расставания с Павлом Табаковым нашла нового возлюбленного. Сейчас красавица и продюсер Алексей Киселев ждут ребенка.
Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина ждет ребенка


Вчера на открытии флагманского бутика от знаменитого итальянского бренда будущая мама Маруся Фомина, пребывающая в интересном положении, вышла на подиум. Ее вместе с другими моделями пригласили для модного показа. Кстати, своим присутствием мероприятие почтили многие светские львицы и знаменитости: Рената Литвинова, Саша Савельева, Аврора, Юлия Пересильд и другие.

25-летняя модель Маруся Фомина после того, как в прошлом году зимой они с сыном известного отца Павлом Табаковым поставили в своих отношениях точку, стала встречаться с Алексеем Киселевым. Он – известный тусовщик и креативный директор кинокомпании «Небо». Свой роман пара ни от кого не прячет и часто появляется вместе на публике. На модном показе Алексей также присутствовал и всячески поддерживал свою возлюбленную. А в аккаунте Instagram он опубликовал «признательное» фото, где признается Марусе в любви и говорит, что скоро станет отцом. Хотя до этого пара никак не комментировала слухи о беременности модели.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:30
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