АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не ходит на работу

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина наконец-то призналась своим подписчикам в том, что ее супруг Курбан Омаров не сидит в офисе целыми днями и вообще не ходит на работу.

Напомним, что многие пользователи Сети, подписанные на Ксению, давно интересуются тем, чем зарабатывает на хлеб глава их немаленького семейства? Им непонятно, почему мужчина постоянно сидит дома, в то время как его жена проводит большую часть своего времени на работе.

Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не ходит на работу

Любопытство настолько распирают публику, что Бородиной постоянно задают провокационные вопросы, желая услышать заветную правду.

Стоит отметить, что теледива долго не обращала внимания на подобное невежество со стороны своих подписчиков, однако всякому терпению приходит конец, поэтому она все же высказалась на эту тему в жесткой форме.

Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не ходит на работу

Ведущая реалити-шоу заявила, что если Курбан не сидит сутками на пролет в офисе, то это не означает, что он не приносит в семью деньги. Также Бородина отметила, что это она берет у него деньги, если ей что-то понадобиться, а не наоборот.

В заключении своего гневного комментария Ксения порекомендовала фанатам впредь не совать нос в ее личную жизнь, а заняться благоустройством своей собственной.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака
Источник назвал причину инцидента в школе
Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по
Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не
На Geekbench опубликовали данные игрового
Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика
Стартап Mantis Vision работает над системой
Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как
Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку
В NASA подробнее рассказали об орбитальной лунной
Ксения Бородина и другие российские селебрити
Мирей Матье исполнит романс Чайковского на
Правительство намерено продлить «надзорные
Зрители заявили, что участники «Дома-2» сражаются
Новый Ford Mustang GT500 запечатлели фотошпионы
Катя Жужа удивила фанатов золотой маской
Ольга Бузова угрожает рэперу Моту рассказать о
Музыкант Элис Купер считает неправильным
Дженнифер Лопез в несовершеннолетнем возрасте
Дарина Маркина пожаловалась на тошноту
Комиксы DC "Новые боги" будут экранизированы для
Лена Хромина рассказала о своей тяжелой
Обновленный седан Mazda 6 2018 появится в продаже
Танцующая Виктория Боня в купальнике показала все
Зрители считают, что Юлия Ефременкова ничего не
Максим Фадеев трогательно поздравил жену с
Ксения Бородина показала свою модную младшую дочь
Зрители «Дома-2» считают, что Александр Гобозов
Бывшая солистка "Ленинграда" рассказала о самом
Зрителям телепроекта «Дом-2» никого из участников
Просмотреть все новости