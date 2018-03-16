Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не ходит на работу

Напомним, что многие пользователи Сети, подписанные на Ксению, давно интересуются тем, чем зарабатывает на хлеб глава их немаленького семейства? Им непонятно, почему мужчина постоянно сидит дома, в то время как его жена проводит большую часть своего времени на работе.Любопытство настолько распирают публику, что Бородиной постоянно задают провокационные вопросы, желая услышать заветную правду.Стоит отметить, что теледива долго не обращала внимания на подобное невежество со стороны своих подписчиков, однако всякому терпению приходит конец, поэтому она все же высказалась на эту тему в жесткой форме.Ведущая реалити-шоу заявила, что если Курбан не сидит сутками на пролет в офисе, то это не означает, что он не приносит в семью деньги. Также Бородина отметила, что это она берет у него деньги, если ей что-то понадобиться, а не наоборот.В заключении своего гневного комментария Ксения порекомендовала фанатам впредь не совать нос в ее личную жизнь, а заняться благоустройством своей собственной.