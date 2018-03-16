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Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как пьяная супруга Галина Гаджиева избивает его

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Вальтер Соломенцев опубликовал на своей странице в Instagram кадры, на которых его жена набросилась на него с кулаками и была, по словам молодого человека, абсолютно невменяемой.

Стоит отметить, что за отношениями между Галиной Гаджиевой и бывшей звездой телестройки наблюдает вся страна. Несколько раз они становились участниками телевизионных ток-шоу, в которых рассказывали шокирующие истории из своей совместной жизни.

Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как пьяная супруга Галина Гаджиева избивает его

К примеру, мать троих детей, отцом которых является Соломенцев, неоднократно заявляла, что экс-священник постоянно избивал ее и изменял.

Однако на днях Вальтер дал повод усомниться в словах своей супруги. Он разместил видео, в котором она в истерике, держа на руках младшего сына, избивала его.

Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как пьяная супруга Галина Гаджиева избивает его

В подписи под публикацией молодой человек поинтересовался у подписчиков, смогла бы Галина позволить себе подобное поведение, если бы с его стороны была хоть какая-то угроза.

Но пользователи Сети так и не поняли, кто в этой ситуации виноват. Они заявили, что Соломенцев сам довел Гаджиеву до истерики, а потом еще и снял ее поведение на камеру, с целью поглумиться над матерью своих детей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:29
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