Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как пьяная супруга Галина Гаджиева избивает его

Стоит отметить, что за отношениями между Галиной Гаджиевой и бывшей звездой телестройки наблюдает вся страна. Несколько раз они становились участниками телевизионных ток-шоу, в которых рассказывали шокирующие истории из своей совместной жизни.К примеру, мать троих детей, отцом которых является Соломенцев, неоднократно заявляла, что экс-священник постоянно избивал ее и изменял.Однако на днях Вальтер дал повод усомниться в словах своей супруги. Он разместил видео, в котором она в истерике, держа на руках младшего сына, избивала его.В подписи под публикацией молодой человек поинтересовался у подписчиков, смогла бы Галина позволить себе подобное поведение, если бы с его стороны была хоть какая-то угроза.Но пользователи Сети так и не поняли, кто в этой ситуации виноват. Они заявили, что Соломенцев сам довел Гаджиеву до истерики, а потом еще и снял ее поведение на камеру, с целью поглумиться над матерью своих детей.