Oukitel WP5000 протестировали на прочность
В Сети появилось видео с тестированием нового защитного смартфона Oukitel WP5000, который должны официально представить 27 марта. Так теперь известно, что новинка выдерживает удары молотка, падения с высоты и даже погружения в воду, при этом в таких условиях телефон еще снимает на камеру и позволяет совершать звонки.
Краш тест заключался в различных воздействиях на Oukitel WP5000.Так сначала смартфон подлаживали под колеса автомобиля, били по нему молотком и даже замораживали. Его также бросали с большой высоты, закапывали в песок, бетонировали, и после всего этого устройство продолжало работать.
Далее девайс окунули в аквариум с рыбками, при этом камера смартфона осталась включенной. Из этого стало понятно, что Oukitel WP5000 позволит снимать под водой и даже принимать звонки. Самым экстремальным оказалось воздействие огня на корпус телефона, но и здесь было продемонстрировано чудеса стойкости.
Напомним, что Oukitel WP5000 работает на базе 5,7-дюймового дисплея, 8-ядерного процессора MediaTek Helio P25, 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, а также аккумулятора с емкостью 5200 мАч.
Краш тест заключался в различных воздействиях на Oukitel WP5000.Так сначала смартфон подлаживали под колеса автомобиля, били по нему молотком и даже замораживали. Его также бросали с большой высоты, закапывали в песок, бетонировали, и после всего этого устройство продолжало работать.
Далее девайс окунули в аквариум с рыбками, при этом камера смартфона осталась включенной. Из этого стало понятно, что Oukitel WP5000 позволит снимать под водой и даже принимать звонки. Самым экстремальным оказалось воздействие огня на корпус телефона, но и здесь было продемонстрировано чудеса стойкости.
Напомним, что Oukitel WP5000 работает на базе 5,7-дюймового дисплея, 8-ядерного процессора MediaTek Helio P25, 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, а также аккумулятора с емкостью 5200 мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:00