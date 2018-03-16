Oukitel WP5000 протестировали на прочность

Краш тест заключался в различных воздействиях на Oukitel WP5000.Так сначала смартфон подлаживали под колеса автомобиля, били по нему молотком и даже замораживали. Его также бросали с большой высоты, закапывали в песок, бетонировали, и после всего этого устройство продолжало работать.Далее девайс окунули в аквариум с рыбками, при этом камера смартфона осталась включенной. Из этого стало понятно, что Oukitel WP5000 позволит снимать под водой и даже принимать звонки. Самым экстремальным оказалось воздействие огня на корпус телефона, но и здесь было продемонстрировано чудеса стойкости.Напомним, что Oukitel WP5000 работает на базе 5,7-дюймового дисплея, 8-ядерного процессора MediaTek Helio P25, 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, а также аккумулятора с емкостью 5200 мАч.