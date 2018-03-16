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В Сети появилось видео потенциального iPhone SE 2

Блог MacOtakara опубликовал видеозапись, на которой показано смартфон, очень похожий на iPhone X, при этом его также можно принять за второе поколение iPhone SE. Данное устройство еще не было представлено в Apple официально.

В Сети появилось видео потенциального iPhone SE 2


Так видно, что девайс обладает безрамочным экраном с вырезом в стиле iPhone X, угловатым дизайном, сдвоенной основной камерой и даже системой управления жестами. Ранее появлялась информация, что будущая новинка не будет иметь безрамочный стиль как у iPhone X, а получит привычный для iPhone SE 2 дизайн и фирменную кнопку Home.

Также отмечается, что главным отличием нового поколения iPhone SE должен стать увеличенный до 4,2 дюйма дисплей. Аппаратная платформа тоже должна быть изменена. Так в ее основу заложат фирменный процессор A10 Fusion. Что касается объема памяти, что показатель ОЗУ составит 2 гигабайта, а ПЗУ 32 или 128 Гб. В смартфоне не окажется технологии 3D Touch, но появится опция беспроводной зарядки.



Анонс iPhone SE 2 ждут в июне текущего года в рамках мероприятия WWDC 2018.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:15
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