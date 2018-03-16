В Сети появилось видео потенциального iPhone SE 2

Так видно, что девайс обладает безрамочным экраном с вырезом в стиле iPhone X, угловатым дизайном, сдвоенной основной камерой и даже системой управления жестами. Ранее появлялась информация, что будущая новинка не будет иметь безрамочный стиль как у iPhone X, а получит привычный для iPhone SE 2 дизайн и фирменную кнопку Home.Также отмечается, что главным отличием нового поколения iPhone SE должен стать увеличенный до 4,2 дюйма дисплей. Аппаратная платформа тоже должна быть изменена. Так в ее основу заложат фирменный процессор A10 Fusion. Что касается объема памяти, что показатель ОЗУ составит 2 гигабайта, а ПЗУ 32 или 128 Гб. В смартфоне не окажется технологии 3D Touch, но появится опция беспроводной зарядки.Анонс iPhone SE 2 ждут в июне текущего года в рамках мероприятия WWDC 2018.