Зрители заявили, что участники «Дома-2» сражаются за «бабло»

Поклонники телестройки уверены, что Александр Гобозов не справляется со своими проблемами и пытается убежать от них. По их словам, он ведет себя как избалованный ребенок, эгоистично напоминая, что он нужен проекту, а значит, имеет право устраивать истерики, как и Илья Яббаров.Юлия Ефременкова, как отметили телезрители, возомнила, что в скором времени будет на постоянной основе заменять Ольгу Бузову, несмотря на то, что совершенно не умеет говорить. Тем не менее, поклонники уверены, что через какое-то время ее рейтинги пойдут на спад, и уж тогда она «запоет и затанцует», а ее избранник Сергей Кучеров в лучшем случае будет работать ее шофером.Особо возмущенные фанаты «Дома-2» назвали участников клоунами, которые попросту зарабатывают на сценарии, готовые унижаться и сражаться за «бабло».