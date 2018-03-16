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Зрители заявили, что участники «Дома-2» сражаются за «бабло»

Сразу несколько рейтинговых участников телестройки подверглись жесткой критике от поклонников «Дома-2».

Зрители заявили, что участники «Дома-2» сражаются за «бабло»

Поклонники телестройки уверены, что Александр Гобозов не справляется со своими проблемами и пытается убежать от них. По их словам, он ведет себя как избалованный ребенок, эгоистично напоминая, что он нужен проекту, а значит, имеет право устраивать истерики, как и Илья Яббаров.

Юлия Ефременкова, как отметили телезрители, возомнила, что в скором времени будет на постоянной основе заменять Ольгу Бузову, несмотря на то, что совершенно не умеет говорить. Тем не менее, поклонники уверены, что через какое-то время ее рейтинги пойдут на спад, и уж тогда она «запоет и затанцует», а ее избранник Сергей Кучеров в лучшем случае будет работать ее шофером.

Особо возмущенные фанаты «Дома-2» назвали участников клоунами, которые попросту зарабатывают на сценарии, готовые унижаться и сражаться за «бабло».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:25
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